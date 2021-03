Selvaggia Lucarelli dura su Chiara Ferragni e Fedez per i voti di Sanremo 2021

Il Festival di Sanremo 2021 è terminato, la vittoria stra meritata dei Maneskin sembra aver messo d’accordo tutti. A stonare però, c’è il secondo posto di Fedez e Francesca Michielin, oltre il Codacons, anche Selvaggia Lucarelli ha avuto qualcosa da dire.

La giornalista ha scritto le pagelle del Festival di Sanremo 2021 su TPI e alla voce Chiara Ferragni appare uno zero tondo e secco. L’influencer, seppur non ha partecipato alla serata, è stata un’indiscussa protagonista.

Come di consueto, tuti sostengono i propri cari e anche Chiara Ferragni ha tenuto alto il morale invitando i suoi follower a votare per il marito e per la bravissima Francesca Michielin, tuttavia il suo bacino di utenza è ben superiore di quello di qualsiasi altro.

Ai 22 milioni di follower ha fatto anche la promessa di riguardare tutte le storie in cui appariva il voto del marito. Selvaggia Lucarelli ha così commentato la vicenda, con toni sicuramente non teneri:

Sei Chiara Ferragni. Hai tutto. Famiglia, salute, soldi, fama e un attico da cui guardare i tetti degli altri. Tuo marito ha tutto quello che ho appena citato parlando di te, 10 milioni di follower. Più la sua storia nella musica che, voglio dire, due soddisfazioni se l’è prese. Tuo marito è lì a Sanremo con una canzone modesta e un posto nella classifica provvisoria che lo conferma.

La canzone di tuo marito farà comunque il giro di tutte le radio. Questa cosa di mettersi a chiedere voti ai tuoi 20 milioni di follower per farlo vincere attraverso venti storie su Instagram compreso l’appello del bambino, era legittima, ma fattelo dire, inelegante. E anche tanto. Lasciali gareggiare. Lascia che Colapesce o Madame o La rappresentante di lista se la giochino e che la classifica non venga dopata dai tuoi appelli. Hai tutto, quelli hanno solo la musica. Ma niente, pure quella ti devi prendere. E se non ci fosse stato il talento cristallino dei Maneskin a mettere le cose a posto, con i loro fan antichi e appena conquistati ma agguerritissimi, il bello è che il festival te lo saresti preso sul serio. Voto Zero.