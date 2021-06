Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti: lo scontro finisce in tribunale

Era il 2017 quando Alba Parietti partecipò al famoso programma di RAI 1, Ballando con le Stelle. La showgirl, in quell’occasione, dovette fare i conti con la giuria del programma che, si sa, non è mai stata magnanima con nessun concorrente. In particolare, al tempo, fu Selvaggia Lucarelli ad avere un acceso scontro con la mamma di Francesco Oppini.

Le due litigarono abbastanza pesantemente, tanto che sui social le GIF di Selvaggia Lucarelli “Mi viene quasi da querelarti!” sono diventate subito virali e hanno fatto ridere gli utenti del web. Tuttavia, le querele, alla fine, sono volate davvero.

Difesa da legale Lorenzo Puglisi, Selvaggia Lucarelli si è presentata in tribunale contro l’acerrima nemica, Alba Parietti, rappresentante invece da Gian Filippo Schiaffino.

Proprio quest’ultima, dopo l’udienza, ha deciso di fermarsi a parlare con i giornalisti spiegando che, fosse per lei, la storia si sarebbe conclusa nel 2017 con le scuse reciproche:

In vita mia non ho mai fatto causa a nessuno, non sono mai entrata in un aula di tribunale. Mi ha dato fastidio quello che ha mistificato. Questa storia l’ha vista tutta Italia e lei la racconta in modo diverso. Vorrei ricordare che la querela l’ha fatta lei e io le sono dovuta andare dietro, per quanto mi riguarda questa storia poteva essere chiusa anni fa. Anzi per me non era mai cominciata. Sono state dette cose pesanti, che sono vecchia, finita e che non ho mai lavorato. Questi non sono punti di vista, ma sono offese profonde. Qualsiasi essere umano sarebbe ferito da quelle frasi.

Ma lo scontro tra le due non si limita alle parole, la Lucarelli ha infatti chiesto un maxi risarcimento che la mamma di Oppini non è disposta a pagare: