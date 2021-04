Le parole della showgirl all'uomo: "Ringrazia che non ti denuncio"

In queste ultime ore la nota showgirl italiana Alba Parietti sta facendo parlare di sé per alcune risposte rivolte ad un hater che da giorni la sta tormentando sui social. L’uomo in questione starebbe dando fastidio alla conduttrice da giorni, inviandole messaggi anche privatamente. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

La conduttrice e opinionista televisiva Alba Parietti in queste ultime ore è finita nel mirino di un hater che da alcuni giorni le sta provocando tormento. Ed è così che, all’ennesimo commento scritto dall’uomo contro di lei, la nota showgirl non ha potuto fare a meno di rispondere pubblicamente.

Alba Parietti un fiume in piena contro un hater. Infatti, dopo alcuni commenti non poco piacevoli rivolti alla donna da parte di un hater, la conduttrice ha pensato con queste parole di rispondere pubblicamente all’uomo:

Sei il tipico sfigato che dopo aver passato notti insonni sui miei profili pensa di vendicarsi con ca**te ridicole? Sei veramente un povero cristo oltre che un molestatore. E ringrazia che non ti denuncio, ma ti segnalo alla polizia postale.

E continuando nel suo sfogo, la mamma dell’ex gieffino Francesco Oppini, ha scritto:

Vogliamo parlare dei tuoi messaggi privati vomitevoli, da maiale, lasciati dentro i miei profili? Tu fai tutto questo panegirico per vendicarti di non essere ca**to con messaggi da molestatore, dopo esserti permesso di scrivermi porcate da vomito ti permetti di farmi le pulci? Alla prossima posto tutto ciò che mi ha scritto.

Infine, concludendo il suo lungo sfogo, Alba Parietti ha rivolto all’hater:

Vergognati.

Dopo la rabbia della nota conduttrice, non sono potuti mancare i moltissimi messaggi di solidarietà che tutti i suoi followers le hanno rivolto. Si spera che dopo il messaggio di Alba Parietti l’uomo in questione smetterà di tormentare in maniera abbastanza pesante la donna, tornando finalmente a tacere.