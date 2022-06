Selvaggia Roma commenta il compleanno di Lulù Selassié. L’ultima edizione del GF vip è stata un trampolino di lancio per molti personaggi che sono riuscita ad aggiudicarsi una visibilità non indifferente. Tra questi sicuramente non si possono non citare le tre sorelle Selassié che hanno allungo monopolizzato l’attenzione del pubblico.

La relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo (terminata nel peggiore dei modi) e le vicende di Clarissa e Jessica hanno appassionato il pubblico tanto che, come tutti sappiamo, una di loro è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria.

Tutt’ora i riflettori continuano ad essere puntati sulle principesse etiopi e di recente in particolare su Lulù. La giovane infatti, il 9 giugno, ha compiuto 24 anni. Inutile dire che ha festeggiato in grande stile.

Presenti alla festa anche alcuni ex gieffini che hanno partecipato con lei al reality come Giacomo Urtis e Giucas Casella. Ovviamente il tutto è testimoniato da foto e video che sono stati condivisi anche dei profili social del magazine Chi. Nulla di strano nei festeggiamenti: il video riporta le tre sorelle che cantano insieme due ex gieffini.

Eppure, queste scene cariche di allegria sembrano provocare il malcontento di una vecchia conoscenza degli appassionati del Grande Fratello. Si tratta di Selvaggia Roma, che ha commentato con queste parole: “Mammamia un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video”.

“Vedo manichini e poca verità. Dovrebbe festeggiare con i suoi veri amici , una pizza e una birra in compagnia, meno trucco, un jeans, una maglietta e tanti abbracci da chi sul serio le vuole un gran bene”.

Questa stoccata non è passata inosservata: prontamente Giacomo Urtis ha risposto per le rime. Queste le parole del chirurgo delle star: “Ci conosciamo, con le sorelle Selassié, da 10 anni almeno e gli amici c’erano, ma ovviamente non abbiamo fatto la foto con la squadra da calcio. Quando ti senti triste e vuoi dei brividi, pensa alla tua vita, al tuo percorso, al GF oppure alla tua carriera da attrice”.