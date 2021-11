Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello VIP, la ragazza è molto spesso commenta anche dagli altri Vip che la seguono da casa e questa volta è stato il turno di Selvaggia Roma.

L’ex di Francesco Chiofalo ha commentato un post del Grande Fratello VIP pubblicato a seguito della lite tra la giovane influencer e Miriana Trevisan. Soleil Sorge le avrebbe detto: “capisco la menopausa, ma stai calma zia”. Questa frase ha sicuramente diviso l’opinione pubblica.

Selvaggia Roma però non ha dubbi, Soleil Sorge se ne è passata e ha commentato così i suoi atteggiamenti:

Per Sole sentirsi donna vuol dire andare in una trasmissione e cercare il più possibile di mettersi in risalto comportandosi da stronza seriale e mettendo a casaccio due parole su altre due pensando di sotterrare un’altra donna semplicemente con ‘Sono dell’America del Nord. Hablo muy bien espanol’. Purtroppo se avessi collegato la tua boccuccia di rose al cervello spareresti meno idiozie come anche in questo caso. Triste e patetica.