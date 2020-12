Selvaggia Roma: il padre la sbugiarda in diretta

Selvaggia Roma, uscita di fresco dalla casa del GF Vip, è stata invitata da Barbara D’Urso per parlare del rapporto con suo padre. La ragazza aveva raccontato di essere stata abbandonata alla tenera età di quindici anni. La D’Urso ha voluto gettare luce sulla questione, permettendo ai due di incontrarsi e, finalmente, confrontarsi. Abib, questo il nome del padre della Roma.

L’uomo ha smentito fortemente le parole di sua figlia, ma Selvaggia non cede di un millimetro e spiega il suo punto di vista. Secondo l’influencer, il padre non l’avrebbe abbandonata sparendo, bensì non dandole l’appoggio di cui aveva disperatamente bisogno. Selvaggia, parlando con Carmelita, spiega: ” Lui non c’è stato per me e io ho sofferto veramente tanto. Io ho detto che ho avuto delle mancanze, che dopo i 15 anni di mio padre l’ho visto veramente poco e ci sono stata veramente molto male”.

Abib, che ha ascoltato tutto dall’ascensore, ha ovviamente smentito le parole della figlia: “E’ un po’ esagerato. Non è così, assolutamente! Quello che faccio io per lei, forse non se ne rende conto”. Subito dopo, i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi faccia a faccia, nel tentativo di eliminare i dissapori. Selvaggia si è aperta, ed ha provato a spiegare al padre il grande dolore che la sua assenza le ha provocato.

Abib, di contro, è assolutamente in disaccordo e si mostra anche abbastanza stizzito. Infatti, l’uomo ha risposto a tono alle accuse della figlia: “Chiariamo questa cosa, perché a me ha dato fastidio anche sentire la gente in giro. Pure mia madre, tua nonna è rimasta male. Quando ti cerco, non ci sei mai. L’ultima volta siamo stati insieme a Roma Est, abbiamo pranzato con tua sorella e tuo fratello. Da quella volta non ti ho visto più. Io ti chiamo sempre”. Selvaggia Roma, ancora più accanita, spiega di non volere telefonate di cortesia o di facciata, ma di pretendere un rapporto autentico con il padre che lui, però, sembra non aver mai costruito.

Abib, però, non accetta questa risposta e continua sulla sua linea: “Ma come, tu mi hai dato tremila volte buca. Perché io faccio così e tu mi esclusi sempre all’ultimo momento”. A queste parole, Selvaggia ha ceduto, ammettendo le sue colpe.