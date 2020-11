L’ultima puntata del GF Vip, ha riaperto vecchie ferite per Selvaggia Roma. Elisabetta Gregoraci, è stata protagonista di una bellissima sorpresa da parte di suo padre. Il conduttore del programma, Alfonso Signorini, ha notato una commozione generale tra i ragazzi in casa, soprattutto della nuova arrivata Selvaggia.

Solamente qualche anno fa, più precisamente nel 2018 Selvaggia aveva, tramite social, parlato del suo papà e del loro rapporto, come racconta la rivista Gossip e TV. Uno dei suoi follower, in quell’occasione, aveva chiesto all’influencer: “Perché non hai un papà?”. Ciò ha immediatamente succitato una curiosità generale. Selvaggia ha così deciso di dare qualche spiegazione in più.

Ecco cosa ha detto: “Se me lo avessi chiesto tre anni fa, non avrei risposto. Oggi riesco a parlarne di più. Ci sono molti che non hanno un papà, io purtroppo ho dovuto fare tutto con mia mamma. E lei ha dovuto ricoprire troppi ruoli in passato”. Poi la ragazza entra nel dettaglio e rivela altri particolari: “Vengo da un papà che purtroppo, con dispiacere, viene da una cultura diversa. Comunque è il classico papà che fa mille figli ma si scorda di quanti ne ha!“.

Ma quella non è stata l’unica domanda: “Che rapporto hai con tua mamma, papà, fratello e sorella?”. A tal proposito l’influencer risponde così: “Con papà non ho rapporto. Ho sofferto molto, certe volte una piccola scheggia entra nel mio cuore ma poi va via! Con mamma? Vabbè mamma è la vita! E mio nonno che non c’è più! Mio fratello e mia sorella? Li amo da morire, siamo molto legati“.

Molti utenti guardando la scorsa puntata del GF Vip si sono chiesti cosa fosse successo alla ragazza. Ecco così spiegata l’enorme commozione da parte di Selvaggia Roma. L’incontro tra Elisabetta Gregoraci e suo padre ha fatto riaffiorare nell’influencer emozioni e vecchi ricordi.