Maria Teresa Ruta è un po’ la mamma della casa del Grande Fratello Vip. In molto trovano conforto nelle sue parole e riescono ad aprirsi. Questa volta è Selvaggia Roma che ha raccontato un momento particolarmente intimo della sua vita.

Dietro al carattere duro e scontroso di Selvaggia Roma, si nasconde una persona fragile che ha subito molti traumi, soprattutto durante l’infanzia. La ragazza ha raccontato già tempo fa di come sia cresciuta solo con la mamma.

Il padre le ha infatti abbandonate, lasciando in lei un vuoto incolmabile. Oggi il racconto shock: “Volevo uccidermi per farlo sentire in colpa“. Questa frase ha colpito Maria Teresa Ruta che ha trascinato la ragazza in un posto tranquillo per parlare.

Mia madre non si è più rifatta una vita dopo mio padre. Si è sempre dedicata a me e non era propensa a trovare un nuovo uomo.

La ragazza poi, quasi singhizzando, si è aperta con la coinquilina che silenziosamente l’ha ascoltata dandole poi una dritta per tirarsi su.

Di questa cosa non ne avevo mai parlato a nessuno, perché sono una tipa solitaria. Non ho mai avuto un parente, eravamo solo io e mia madre. Ho cambiato pure nome e cognome per cercare di staccarmi dalla mia vita reale, quando mio padre se n’è andato ho abbandonato le mie passioni ed ho iniziato a lavorare. Ho avuto un pessimo rapporto con mio padre ed ogni volta che lo sentivo ci litigavo sempre.

La donna ha ringraziato Maria Teresa Ruta: “Quello che fai per gli altri è bello, sei una persona altruista.”

Insomma, seppur è vero che la Roma è entrata nella casa con un vero e proprio terremoto, ora le cose stanno man mano cambiando. Ha iniziato ad aprirsi e a parlare di sé anche con gli altri inquilini. Inoltre, sembra che anche le sue amicizie si stiano consolidando. Il rapporto con Giulia Salemi, Dayane Mello e Rosalinda è sicuramente qualcosa in cui la donna può trovare conforto.