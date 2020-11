Furiosa lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Selvaggia Roma e Enock, ecco cosa è successo

Selvaggia Roma ieri sera è entrata al Grande Fratello Vip come nuova concorrente, ma a poche ore ha già litigato con Enock Barwuah.

L’ex concorrente di Temptation Island dopo aver dichiarato di aver baciato Pierpaolo Pretelli, ha affermato di aver conosciuto Enock, il fratello di Mario Balotelli. Ma solo dopo la trasmissione si è affrontato il discorso.

Selvaggia ha raccontato di aver avuto un flirt con il ragazzo l’estate scorsa e in più occasioni si sono baciati. La prima volta è capitato durante un progetto di lavoro al quale collaboravano insieme: “Ci siamo baciati con la lingua“, ha detto davanti ad alcuni coinquilini.

La seconda volta è successo in discoteca dove lui lavorava: “Ci hanno visto tante persone“. Selvaggia ha poi aggiunto che il ragazzo si è presentato a lei come single, ma Enock è fidanzato invece. Tra loro ci sono stati anche messaggi “particolari” e la redazione ne è a conoscenza.

Selvaggia Roma e Enock hanno avuto un flirt?

Enock ha immediatamente smentito tutto, ha iniziato a lamentarsi con lei per aver tirato fuori una storia totalmente falsa. A quel punto è partita una accesa discussione.

“Se mi ricordassi un bacio con te non avrei problemi a dirtelo. Ti vorrei dire tante cose, ma sono un signore e non le dico”, ha detto Enock urlando.

Selvaggia Roma replica sbroccando: “Io sono istintiva, è meglio se ti stai zitto perché sei un uomo che non ha pa**e. Ti stai ca***ndo sotto, se tu non reggi l’alcol allora non bere“. Enock le sferra il colpo di grazia e insinua: “Avrai baciato qualcun’altro…”, frase che scatena la rabbia di Selvaggia Roma: “Non ci provare! Non ti permettere di farmi passare per quella che si bacia altre persone”.

Sono successe tante cose in piena notte e la new entry rischia di portare movimento anche nei prossimi giorni. La maggior parte dei coinquilini pensano che l’atteggiamento di Selvaggia sia molto provocatorio. Lo scopriremo con il passare dei giorni.