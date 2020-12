Selvaggia Roma replica a Chiofalo e svela: “A Natale una sorpresona al GF VIP”

L’esperienza di Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip è stata breve, ma intesa. La ragazza, dopo qualche giorno, ha risposto alle accuse dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo.

I due sono stati insieme per diversi anni ed entrambi sono diventati famosi dopo l’esperienza a Temptation Island. “Lenticchio”, come lo ha soprannominato lei, ha smentito alcune dichiarazioni della ragazza all’interno del programma di Alfonso Signorini.

La ragazza ha infatti raccontato di non aver più rapporti con il padre. Chiofalo però ha mostrato una foto di Selvaggia Roma insieme al padre qualche anno fa. Su questa foto la donna ha chiarito:

Non ho rapporti con mio padre da quando avevo 15 anni quella foto che ha mostrato Chiofalo risale al 2019, era il compleanno di mio fratello e lui mi pregò di andarci nonostante ci fosse mio padre e così feci. C’ho sempre litigato non mi ha mai mantenuto e una volta mi disse: ‘tu non sei più mia figlia’. Chiofalo lo conobbe per altri motivi perché comunque preoccupato dei suoi atteggiamenti aggressivi nei miei confronti ma preferirei non parlare perché io, al contrario di lui, non ho necessità di farmi pubblicità con la sua faccia.