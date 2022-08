La separazione Totti-Blasi continua nel corso delle settimane a tener banco sui social e nei vari settimanali a causa delle continue indiscrezioni. Dopo il comunicato stampa in cui la nota conduttrice ha annunciato la fine del suo matrimonio, le voci sui presunti tradimenti e sulle bugie da parte di Francesco Totti hanno inondato i social.

Nei giorni scorsi infatti, alcune indiscrezioni avrebbero anche affermato la possibile gravidanza di Noemi Bocchi nonché nuova compagna dell’ex Capitano della Roma. Una storia che sembrerebbe nata proprio durante la forte crisi con Ilary e che, avrebbe portato entrambi a prendere la drammatica decisione di separarsi.

Di recente a dire la sua in merito a quello che sta accadendo è inaspettatamente Maria De Filippi. Quest’ultima infatti, avrebbe così detto il suo pensiero in merito a quanto, i figli della ex coppia stiano soffrendo i continui gossip nei confronti dei propri genitori.

Separazione Totti-Blasi, le dure parole di Maria De Filippi

La nota conduttrice durante una lunga intervista al settimanale Oggi si è sentita domandare cosa pensasse di quanto accaduto tra Totti e la Blasi. È proprio in quel momento che Maria ha deciso di dire la sua in merito e sottolineare come, a soffrire più di tutti siano i figli della ex coppia vittime del gossip.

La donna, senza fare commenti, ha semplicemente esternato la preoccupazione per i figli della coppia: “Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dalla eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D’altra parte questa è la vita! Tutto inizia e tutto finisce”.

Tra i tanti che hanno espresso un’opinione sulla separazione l’ex naufraga Lory Del Santo che ha dichiarato: “La separazione di lei e Francesco Totti? Dopo 17 anni o più qualcosa può incepparsi, anche se c’è un amore collaudato, ci può sempre essere il desiderio di svoltare e sondare altre vie. È così, fa parte del logorio di una relazione bella, ma che può avere della ruggine”.

Aggiungendo circa i tradimenti veri o presunti di lui:“Ma io penso che ci può stare. Sai il tradimento fa parte di una voglia di trasgredire e di trovare emozioni forti. Sai la famiglia è la cosa più bella che c’è, ma ad un certo punto la vita può diventare un po’ ripetitiva. Uno può aver voglia di scovare e fare cose nuove”.