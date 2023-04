Serena Enardu e Gianmarco Onestini fatti fuori dall’Isola dei Famosi? Il retroscena

I due erano dati per certi all'Isola ed invece non compaiono nel cast ufficiale del programma. Cosa è successo?

Manca sempre meno al via della nuova edizione dell’Isola dei Famosi con al timone ancora una volta il duo composto da Ilary Blasi in studio e Alvin inviato in Honduras. La partenza è fissata per lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5 e sono stati già resi noti i concorrenti ufficiali di questa edizione.

La novità è la partecipazione di diversi personaggi in coppia con persone care. Leggendo però la lista del cast ufficiale, chi ha seguito l’avvicinamento al reality si è reso conto della mancanza di alcuni personaggi dati fino a qualche settimana fa per certi all’Isola. Stiamo parlando in particolare di Gianmarco Onestini, Serena ed Elga Enardu, Luca Di Carlo e Gian Maria Sainato.

Come mai non ci sono? Secondo numerosi indiscrezioni lo stop sarebbe arrivato dai piani alti di Mediaset con Pier Silvio che avrebbe deciso così per evitare una piega troppo trash del programma. Dopo le polemiche al Grande Fratello Vip sembra che Berlusconi Junior voglia cambiare il modo di interpretare i reality show sulla sua rete.

Per cercare di capire la verità Fanpage.it ha raggiunto due degli esclusi, Serena Enardu e Gianmarco Onestini e la loro versione è stata differente.

Serena ha ammesso di non esser stata mai contattata per partecipare all’Isola dei Famosi e le voci era solo delle fake news. “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola” – ha detto.

La stessa opinione l’ha avuta anche Gianmarco: “Non c’era niente con l’Isola, non saprei cosa dire. Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale” – le sue parole.

Insomma a quanto pare erano solo voci e sono mai stati in lista. Di sicuro nel corso del reality ci saranno nuovi ingressi in corso d’opera, chissà che non riguarderà proprio coloro che sono stati dati per esclusi.