La bella sarda Serena Enardu non si ferma. L’influencer si è legata al dito le dichiarazioni sul suo conto fatte all’interno della casa del Grande Fratello VIP. E dopo Tommaso Zorzi questa volta è il turno di Andrea Zelletta e Francesco Oppini.

I più attenti, tempo fa, ricorderanno di come i tre avevano parlato di Serena Enardu. Le dichiarazione fatte dai vipponi all’interno della casa di Cinecittà non sono piaciute all’ex compagna di Pago.

A post shared by 𝓢𝓮𝓻𝓮𝓷𝓪 𝓔𝓷𝓪𝓻𝓭𝓾 ✨ (@serenaenardu) on Oct 15, 2020 at 1:28am PDT

View this post on Instagram

Il primo ad essere stato querelato è Tommaso Zorzi, da tempo tra i due ci sono state diverse querelle. Ora, l’influencer ha lasciato intendere che anche gli altri inquilini dovrebbero preoccuparsi.

Se non ho querelato Oppini? Io ho depositato il video che vede coinvolti Oppini e Zorzi. Bisogna vedere se ci saranno i presupposti per procedere. In passato chi si è seduto nei salotti televisivi straparlando di me oggi non parla più.