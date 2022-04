Attimi di paura per Serena Enardu che ha accusato nuovi problemi di salute che l’hanno spinta ad un ricovero urgente: ecco come sta ora l’ex tronista di Uomini e Donne

Serena Enardu soccorsa dal figlio nella giornata di ieri dopo aver accusato un nuovo e inaspettato malore. L’ex tronista di Uomini e Donne negli ultimi mesi sta affrontando diversi problemi fisici che le hanno portato spossatezza e debolezza tanto da provocarle uno svenimento nella giornata di ieri.

A trovare a terra la famosa ex gieffina è proprio suo figlio Tommaso che fin da subito a cercato di prestarle soccorso e di allertare i soccorsi. Un momento davvero brutto per Serena ma soprattutto per il suo primogenito che, si è ritrovato la propria mamma priva di conoscenza.

Tommaso non appena si è accorto delle condizioni fisiche di sua mamma ha allertato i soccorsi e chiamato tutti i parenti stretti della sua famiglia. Ad arrivare sul posto insieme alla mamma dell’ex tronista, anche sua sorella gemella Elga e l’ambulanza insieme ai sanitari del 118.

A rendere noto cosa sia realmente accaduto è la stessa Serena all’interno delle sue storie Instagram durante la lunga mattinata di sabato 9 aprile. La Enardu ha così aggiornato tutti i suoi fan preoccupati per le sue condizioni fisiche spiegano cosa sia successo ieri.

Serena Enardu soccorsa dal figlio: nuovo ricovero in ospedale

A spiegare cosa sia successo la mattinata di sabato 9 aprile è proprio Serena attraverso il suo profilo Instagram. Una volta tornata a casa dall’ospedale, la ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: “Sono stata male, sono svenuta nuovamente”.

“Ora mi sento meglio ma molto debole. Grazie ancora agli operatori dell’ambulanza, a Elga, che ha rischiato l’infarto, a Tommy che è stato il primo a soccorrermi e a mamma che si è precipitata senza lasciarmi mai un secondo. Grazie a tutti di cuore. Non preoccupatevi, mi riprendo e torno più forte di prima” ha affermato Serena su Instagram.

Nel mese di febbraio l’Enardu era stata colpita da una forte stanchezza che l’aveva portata ad un primo svenimento e poi al ricovero ospedaliero. Nonostante il delicato momento che la ex tronista sta vivendo, non si è mai sentita sola perché insieme a lei c’è tutta la sua grande famiglia.