Serena Grandi, la battaglia contro il tumore: “Colpa di dottori sbagliati”

Continua, purtroppo, la lotta di Serena Grandi contro il tumore al seno. La 63 enne ha deciso di raccontare la situazione che purtroppo vive da tre anni a questa parte. La donna si è trovata di fronte a medici sbagliati per i quali ha perso un seno.

Durante un intervento di lipofilling, infatti, l’equipe che l’ha operata non ha visto il carcinoma che aveva sotto il seno sinistro. Si trattava di una massa del diametro di cinque centimetri, ad uno stato già avanzato.

Per nove mesi, quindi, da febbraio a novembre 2017, la donna ha vissuto inconsapevolmente con un tumore maligno al seno. La stessa Serena Grandi ha raccontato al settimanale Nuovo cosa ha vissuto in quel periodo:

“Se mi avessero detto che c’era un problema, sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante”

E da questa situazione, la conduttrice, ha deciso di lanciare un appello a tutte le donne. Ricordando che la prevenzione è importante, ma anche affidarsi ai medici giusti è fondamentale. È bene sentire sempre più pareri e non fermarsi mai alla prima diagnosi:

“State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore di telecamera per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti”

Ancora oggi la donna deve proseguire con le cure e si sottoporrà ad un altro intervento chirurgico riparatore e definitivo al seno sinistro. Un intervento delicato che preoccupa l’ex concorrente del Grande Fratello VIP e suo figlio Edoardo Ercole.