Serena Iansiti incinta. La bellissima e bravissima attrice italiana è in attesa del suo primo figlio dal compagno. La coppia è ovviamente al settimo cielo per la lieta notizia che sta facendo il giro dello stivale. Sarà un maschietto o sarà una femminuccia? E quando arriverà questo pupo o questa pupa ad allietare la vita dell’attrice e del suo compagno?

Classe 1985, Serena Iansiti diventerà mamma per la prima volta. L’attrice che abbiamo visto vestire i panni di Angela Rosaria Martone nella serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone e poi in quello di Livia Lucani ne Il Commissario Ricciardi è al settimo cielo.

Al momento la possiamo ammirare nei panni di Carolina Volpi nella stagione numero sei di Un passo dal cielo, accanto a Daniele Liotti, in onda su Rai Uno. Una carriera ricca di grandi interpretazioni. Alle quali a breve si aggiungerà quella di mamma nella vita reale.

Al magazine Confidenze, ma anchce prima a Vanity Fair, Serena Iansiti ha raccontato che diventerà mamma questa estate. Nel suo grembo sta crescendo il primo figlio con il compagno Ferran Paredes Rubio.

C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate sarò mamma”, ha raccontato al magazine Confidenze (aveva già mostrato il pancione a Vanity Fair), “Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili.

Serena Iansiti incinta: biografia dell’attrice italiana

Nata a Napoli l’11 maggio 1985, ma di origini olandesi, Serena Iansiti ha vissuto a Latina. E ha studiato al Centro sperimentale di cinematografia. In CentoVetrine era Lavinia Grimani. Nel corso della sua carriera ha recitato nei film La solita commedia – Inferno, Non c’è campo e L’agenzia dei bugiardi e in Lucrezia Borgia di Mike Figgis.

Sul piccolo schermo la ricordiamo in Squadra antimafia 4 – Palermo oggi, Le tre rose di Eva 3, Il commissario Montalbano e nei già citati I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi, oltre che nella sesta stagione di Un passo dal cielo.

È stata a lungo fidanzata con Paolo Pierobon, dopo aver trovare l’amore nel fotografo e direttore della fotografia spagnolo Ferran Paredes Rubio.