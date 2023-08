Serena Rossi incinta del secondo figlio: “Lo ha scoperto da poco”

Nel corso delle ultime ore il settimanale ‘Di Più Tv’ ha reso pubblica una clamorosa indiscrezione su Serena Rossi. Stando a quanto rivelato dal noto settimanale, pare che l’attrice di Mina Settembre abbia scoperto da poco di essere in attesa del suo secondo figlio. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo rumors.

Serena Rossi in attesa del suo secondo figlio? Stando a quanto rivelato dal giornale ‘Di Più Tv’ non ci sarebbero dubbi. L’attrice avrebbe scoperto da poco il lieto evento e, come rivelato dal noto settimanale, la sua gioia è immensa. Con queste parole ‘Di Più Tv’ ha annunciato la notizia sull’attrice di Mina Settembre:

Ha scoperto da poco di esserlo di nuovo, la sua gioia è incontenibile. Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito.

In seguito il noto settimanale ha svelato che, proprio per via della gravidanza, le riprese della terza stagione di Mina Settembre potrebbero essere posticipate. Queste le parole di ‘Di Più Tv’:

L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi.

Nonostante il rumor in circolazione, diciamo che al momento la notizia non è stata ancora confermata né smentita dalla diretta interessata.

Non sappiamo ancora con certezza se Serena Rossi sia in attesa del suo secondo figlio. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se l’attrice di Mina Settembre romperà il silenzio e confermerà la notizia che sta circolando sul suo conto.