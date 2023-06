Serena Rossi si è sposata: nozze in gran segreto con Davide Devenuto

Dicevano di non avere alcuna intenzione di sposarsi ma dopo 15 anni d’amore e un figlio di 6 anni la coppia vip ha deciso di salire all’altare. Lo hanno fatto con una cerimonia intima aperta a poche persone in una chiesa romana. Le immagini sono state catturate dal settimanale Diva e Donna che dedicherà un grande servizio al lieto evento.

Fonte: web

Stiamo parlando di Serena Rossi e Davide Devenuto che sono convolati a nozze. Alcune foto sono già circolate e si vede l’attrice con un radioso abito bianco e un bouquet. Al suo fianco il figlio Diego di 6 anni.

E pensare che in una recente intervista la coppia aveva ammesso di non pensare più al matrimonio e che dopo tanti anni insieme si sentissero già formalmente sposati anche se legalmente non lo fossero.

“Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio. Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa” – aveva dichiarato Davide.

Nel 2019 arrivò la proposta in diretta da Mara Venier ma poi la coppia aveva accantonato l’idea: “Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente. Sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di lei Al momento è come se fossimo già sposati. Ho smesso di chiedermi quando saranno le nozze”.

Parole poi confermate anche da Serena: “Non mi la mento: io e lui stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso”.

Evidentemente le cose sono cambiate negli ultimi mesi e la coppia ha deciso di sancire il loro amore ancora di più. La scintilla tra i due è scoccata nel 2008 sul set di “Un posto al sole”, la soap in onda su Rai 3. L’amore non è nato subito, “all’inizio non ci sopportavamo” – ha raccontato Rossi in alcune interviste. Poi è cominciata la frequentazione e una relazione solida.