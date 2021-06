Sono giorni impegnativi per Ezio Greggio. Il conduttore dopo l’esperienza a Striscia la Notizia di quest’anno è impegnato in questi giorni con il Montecarlo Film Festival de la còmedie, ovvero la manifestazione cinematografica che si svolge da diversi anni nel Principato di Monaco e che pare abbia riscosso un successo straordinario. La manifestazione che quest’anno compie 18 anni, torna anche quest’anno dal 31 maggio al 5 giugno (ci sarà Raoul Bova presidente di giuria). “Lo considero un miracolo, un mix di buona volontà e osservanza delle regole, per lanciare un messaggio forte in un momento in cui, lo scorso inverno, i cinema erano chiusi” – racconta Greggio che da anni risiede nel piccolo principato e nonostante l’età sembra non aver alcuna intenzione di andare in pensione.

La scrivania di Striscia la Notizia che condivide con Enzo Iacchetti e Michelle Hunziker lo vedrà protagonista anche nella prossima stagione. Una collaborazione con Antonio Ricci ideatore del programma che va avanti da tantissimi anni. Di questo ne ha voluto parlare nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo. Greggio ha voluto difendere il programma da alcune settimane preso di mira dalla critica:

Lo sfogo di Ezio Greggio a difesa di Striscia la Notizia

“Striscia non ha fatto nulla di male, ormai ce la prendiamo per le sciocchezze, ma io e Antonio Ricci abbiamo sempre scherzato su tutti e non era mai irriverente. Ora invece troviamo i soliti quattro censori del cavolo che vogliono tapparci la bocca e farci vestire tutti uguali”. Questo nello specifico lo sfogo di Ezio Greggio nel corso dell’intervista rilasciata proprio nei giorni scorsi.

Poi il conduttore ha espresso un sogno: quello di rivedere una puntata celebrativa del Drive In, programma di successo che andava in onda circa 30 anni fa.

“Una puntata celebrativa la farei di corsa, anche se purtroppo mancano grandi amici come Zuzzurro e Giorgio Faletti. Non vorrei ricadere nel voyeurismo, forse lo show andrebbe guardato così com’era, senza rifarlo” – ha detto Ezio.