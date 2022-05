Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono due personaggi sicuramente molto frizzantini difficile da tenere a bada. E infatti capita che quando sono in studio nello stesso programma il più delle volte finisce in rissa.

Era già successo nel 2019, a quanto pare è successo di nuovo al Maurizio Costanzo Show. Il programma registrato qualche giorno prima andrà in onda questa sera mercoledì su Canale 5 e a quanto pare ne vedremo delle belle, anche se non è ancora chiaro se la scena verrà tagliata o mandata in onda.

A leggere l’indiscrezione lanciata da Dagospia lo scontro tra i due è stato abbastanza violento arrivando quasi alle mani con uno dei due che è poi caduto rovinosamente per terra.

A quanto pare i due hanno iniziato a litigare per una divergenza di vedute sulla guerra in Ucraina.

Come raccontato da Giuseppe Candela di Dagospia “È finita a mazzate tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. Una rissa avvenuta nel pomeriggio durante la registrazione del “Maurizio Costanzo Show”, in onda mercoleìd sera in seconda serata su Canale 5. Tensione esplosa durante un dibattito sulla Russia, con successivo scontro fisico e caduta per terra di Sgarbi”.

Sgarbi vs Mughini: il precedente a Stasera Italia

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini si resero protagonisti di un violento scontro già nel luglio del 2019 in occasione della trasmissione Stasera Italia Estate.

Argomento della discussione Matteo Salvini che si era rifiutato di testimoniare in Parlamento sulla vicenda Russia-Gate. Sgarbi se ne uscì con una critica nei confronti della magistratura. ”Questa non è un’indagine, è un crimine! è un crimine. Magistratura corrotta, corrotta, corrotta“.

Mughini ovviamente non d’accordo rispose: “È imbarazzante averlo accanto. Questo termine appartiene a te e gradirei che tu non mi rompa i cog***i. Adesso cosa faccio, lo prendo a pedate in c**o?! Pezzo di mer**! A pezzo di me***!”.

Ad un certo punto Sgarbi con tanto di sedie cercò di colpirlo, il tutto condito da numerose offese.