Shaila Gatta, è finita la storia d’amore con Alessandro Zarino

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Shaila Gatta e Alessandro Zarino avrebbero deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore. L’ex concorrente di Amici e il suo ormai ex fidanzato stavano insieme da un anno ma adesso sembra che la loro storia d’amore sia giunta a termine in modo definitivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conoscono Shaila Gatta per essere una celebre ballerina e concorrente di Amici di Maria De Filippi. La ragazza faceva coppia fissa con Alessandro Zarino da circa un anno. I due sembravano più uniti e innamorati che mai.

Tuttavia, sembra che adesso i due abbiano deciso di dirsi addio in modo definitivo. A far emergere i dubbi è stata una segnalazione diffusa sui social direttamente da Deianira Marzano. Con queste parole l’esperta di gossip ha dichiarato:

Fonti mi hanno detto che erano in pausa di riflessione, ma dura da un bel po’. Se li vedremo insieme, l’avranno superata. Dico questo: sotto pare ci sia qualcosa.

Shaila Gatta: la conferma della separazione con Alessandro Zarino

Non è tutto. A confermare che Shaila Gatta e Alessandro Zarino hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore sono stati i loro movimenti social. Pertanto, sembra che i due abbiano eliminato le foto di coppia dai loro rispettivi profili Instagram. Si tratta di un gesto che non lascia subbi su un’inaspettata separazione.

In ogni modo, non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Pertanto, si tratta solo di supposizioni in quanto ne la celebre ballerina ne Alessandro Zarino hanno rilasciato qualche dichiarazione in merito alla loro vita sentimentale. I due romperanno il silenzio? Non ci resta che scoprirlo!