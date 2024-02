Shaila Gatta racconta la proposta indecente ricevuta, lei non ci sta e denuncia tutto sui social: “Profondamente umiliata”

Brutta storia quella accaduta a Shaila Gatta. L’ex partecipante ad Amici di Maria De Filippi ed ex velina di Striscia la notizia, ha condiviso un lungo sfogo sui social. La ballerina ha postato un video sulle sue Instagram stories in cui ha rivelato di essere stata profondamente umiliata da un uomo. Shaila Gatta ha spiegato che l’uomo le ha inviato un’email con una proposta a dir poco sconcertante.

L’uomo ha chiesto a Shaila Gatta di trascorrere una notte con lui in un noto hotel di Milano in cambio di 10mila euro. Inutile dire che la proposta scioccante è stata condivisa proprio per condividere la reazione scioccata e inorridita della ballerina. La donna ha successivamente spiegato i dettagli dell’episodio capitatole:

Qualche giorno fa mi è arrivata un’email da un uomo, di cui ho anche il nome e il cognome, che chiedeva in totale anonimato e riservatezza di passare una notte con lui in un noto hotel di Milano, specificando che avrebbe potuto offrirmi un massimo di diecimila euro. Mi sono sentita profondamente umiliata da questa richiesta.

Shaila Gatta ha anche condiviso un’importante riflessione con i suoi follower. In primis per sottolineare come si è sentita, e poi anche per aprire a un tema più grande, quello legato a tutte le donne.

Noi donne non siamo oggetti di scambio, non siamo quotate in borsa, nessuno merita di essere trattato in questo modo, sia uomo che donna. Come osi attribuirmi un valore basato su una valutazione economica? Il mio valore è incommensurabile, e certamente non si misura in base a quanti soldi offri per stare con me.

Shaila Gatta, ex ballerina di Amici, ha anche aggiunto altri dettagli su esperienze passate. Shaila, infatti, ha raccontato di aver ricevuto proposte indecenti in passato senza farsi abbindolare e “rimanendo con i piedi per terra”.

Quello che mi rattrista è che purtroppo ci sono donne che, per ottenere uno status più elevato o un oggetto di lusso in più, cedono a queste tentazioni. Lo stesso vale per gli uomini che si riducono a fare richieste del genere. Mi chiedo, senza il vostro status quo e senza la vostra facciata, chi siete veramente? Quali sono i vostri valori? Per me è aberrante, ma non si può generalizzare, perché ci sono donne e uomini che lottano per i propri ideali.

Ecco che Shaila Gatta conclude nelle sue storie Instagram il racconto con un appello diretto al proponente dei 10mila euro. Il messaggio lanciato all’uomo, infatti, rimanda al mittente la sgradita proposta, invitando l’uomo a prendere i soldi e usarli “come carta igienica”. Conclude Shaila Gatta: