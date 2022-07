Shakira accusata di frode dalla Procura di Barcellona che ha chiesto 8 anni di carcere e ben 24 milioni di euro di multa. La famosa cantante internazionale negli ultimi mesi è stata protagonista della separazione con Piqué ma ora sembra aver un problema molto più grande.

L’ufficio del procuratore ha infatti chiesto ben 8 lunghi anni di carcere nei suoi confronti con l’accusa di evasione fiscale. La stessa è stata accusata anche di aver sottratto la bellezza di 14,5 milioni di euro al fisco tra gli anni 2012 e 2015.

Negli scorsi anni la cantante aveva più volti rifiutato qualsiasi accordo in tribunale, affermando la sua determinazione nell’andare a giudizio per esporre le sue ragioni. Inaspettatamente a distanza di circa due anni, Shakira torna al centro dei social per via di un suo possibile arresto.

Shakira accusata di frode: la Procura chiede 8 anni di carcere

A divulgare la notizia è l’agenzia di comunicazione della stessa artista che, una volta parlato con il suo team legale ha voluto raccontare la verità a tutti i fan. Quest’ultimi hanno svolto un colloquio con la procura di Barcellona cercando di raggiungere un accordo per la riduzione della pena.

A rifiutare un possibile accordo è la stessa Shakira che, ha intenzione di proseguire il processo penale convinta di avere ragione ed essere innocente. Una decisione che la cantante ha preso con tutta fermezza del mondo, pronta a dimostrare a tutti la sua buona fede e innocenza nei confronti del Fisco.

Secondo il punto di vista della cantante spiegato all’interno di un comunicato, l’accusa ricevuta dalla Procura di Barcellona è un vero e proprio ‘oltraggio totale ai suoi diritti’. Questo perché, la stessa Shakira ha sempre mostrato un ‘comportamento impeccabile nei confronti dei suoi fan ma anche come contribuente’.

La cantante è stata accusata tra il 2012 e il 2014 di non aver dichiarato i propri redditi ai Fisco. In questi anni l’artista ha vissuto in Spagna insieme al suo ex marito calciatore dell’FC Barcellona. Stando a quanto riportato gli avvocati però, la star internazionale non avrebbe mai abitato in Spagna per più di mesi durante ogni arco dell’anno nonché i mesi in cui serve per stabilire una residenza all’interno di un paese.