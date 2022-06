Shakira e Piqué, spunta un retroscena riguardo il loro addio

Non c’è pace per Shakira e Piqué che, dopo la conferma della fine della loro storia d’amore, sono tornati nuovamente al centro delle principali pagine di cronaca rosa. In questi ultimi giorni, infatti, è spuntato un interessante retroscena che riguarderebbe il loro addio. Scopriamo insieme cosa è successo tra una delle coppie più amate di sempre.

Tra Shakira e Piqué i problemi c’erano già da diverso tempo e il tradimento del calciatore sembra stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. A svelare questi retroscena è stato l’ex fidanzato di una delle sorelle della cantante che ha rilasciato alcuni dichiarazioni alla rivista spagnola ‘EsDiario’.

Come già anticipato, stando alle parole del giovane, tra Shakira e Piqué i problemi c’erano già da diverso tempo. In particolar modo i soldi e la dipendenza della cantante dai suoi genitori sono stati i principali fattori che hanno portato alla fine della storia d’amore tra la cantante e il calciatore.

Queste sono state le parole rilasciate dall’ex cognato di Shakira alla nota rivista spagnola:

Lei non fa nulla senza i suoi, supervisionano gran parte della sua vita […] Shakira ci raccontava di aver capito che Piqué poteva essere il padre dei suoi figli, ma mai il marito.

Shakira e Piqué, dietro la rottura ci sarebbe una questione economica

Stando alle parole del giovane, sembra che il calciatore avrebbe chiesto alla cantante un’ingente somma di denaro per aprire delle attività imprenditoriali alle Bahamas e in Colombia. Peccato però che Shakira avrebbe rifiutato la proposta del compagno sotto consiglio dei suoi genitori.

Dopo la conferma della fine della loro storia d’amore, un altro punto riguarda l’affidamento dei figli. Stando alle pagine di cronaca rosa, Shakira vorrebbe trasferirsi in Florida. I bimbi, però, sono cresciuti in Catalogna e sono molto legati ai nonni paterni. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si svolgeranno gli eventi.