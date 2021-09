Una disavventura davvero da non credere quella che ha vissuto la pop star internazionale Shakira. La donna è stata aggredita da un branco di cinghiali mentre andava al parco, a raccontarlo è stata la diretta interessata su Instagram.

La cantante, con segni visibili, ha spiegato di essersi fatta piuttosto male, ma fortunatamente niente di grave e ha spiegato:

Guardate come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa. Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro. Hanno distrutto tutto.

La star che ha pubblicato da poco il suo nuovo singolo Don’t Wait Up fortunatamente sta bene.

Non è stata la sola ad essere accada dai cinghiali qualche giorno fa Massimo Lopez ha vissuto la stessa disavventura mentre andava a buttare la spazzatura:

Sono andato a buttare l’immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perché avevo la busta in mano. Sono scappato. Ho lanciato il sacchetto che però non entrava nella pattumiera perché “strabordava” di rifiuti che stanno lì da settimane, con cattivo odore eccetera. Ecco perché a Roma ci sono i cinghiali. Bisognerebbe chiudere e recintare i parchi, andare a controllare e sterilizzare i cinghiali perché sono in eccesso e invaderanno la città. Ci sono poi anche i gabbiani che portano malattie e i topi.