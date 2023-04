L’appello di Shakira ai paparazzi è quello accorato di una mamma che chiede che il rispetto alla privacy dei suoi bambini venga rispettato. La famosa interprete di brani di successo, infatti, ha chiesto a giornalisti e fotografi di lasciare in pace e smetterla di inseguire i figli di 8 e 10 anni avuti da Piquè, coinvolti loro malgrado nel circo mediatico che coinvolge la coppia ai ferri corti dopo il tradimento del calciatore.

Shakira al suo arrivo a Miami, dopo il trasferimento da Barcellona, in seguito alla rottura con Gerard Piquè, chiede a giornalisti e fotografi di lasciare in pace Milan e Sacha, i figli avuti proprio dal matrimonio con il calciatore.

La cantante ha deciso di rifarsi una vita dall’altra parte del mondo, lontana chilometri dal suo ex compagno e dalla nuova fidanzata Clara Chia Marti, con cui l’ha tradita. Lei vuole voltare pagina e chiede ai media locali di rispettare la sua scelta, soprattutto per aiutare i bambini a lasciarsi alle spalle quello che è successo.

In questo periodo di cambiamenti nella mia vita da personaggio pubblico, è comprensibile esista una costante curiosità da parte dei media sul conto mio e della mia famiglia. Ma i miei figli, Milan e Sacha, hanno attraversato un anno molto complicato, subendo incessanti persecuzioni da parte dei paparazzi e dei media a Barcellona.

La lettera scritta da Shakira ai media locali è davvero molto lunga. Lei implora che rispettino almeno il diritto alla privacy di due minori, evitando di seguirli all’entrata o all’uscita da scuola o nelle attività extrascolastiche.

Shakira ai paparazzi chiede il rispetto della privacy dei suoi due figli

Confido nel fatto che giornalisti e fotografi qui saranno sensibili alla situazione che Milan e Sacha stanno affrontando. E che possano comportarsi nel modo più umano possa ile con loro, tenendo presente che si tratta della salute fisica ed emotiva di due minori di appena 8 e 10 anni che vogliono solo potersi sentire al sicuro in pubblico senza essere inseguiti o sottoposti al costante controllo delle telecamere.

Shakira sottolinea di fare la richiesta non come artista. Ma come madre che si prende cura del benessere psicologico ed emotivo dei suoi figli in modo che possano vivere una vita sana e felice. Come ogni bambino merita.