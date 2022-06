Shakira: ecco come la cantante avrebbe scoperto il tradimento di Gerard Piquè

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Shakira che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. La celebre cantante si è detta addio con Gerard Piquè dopo ben 12 anni di fidanzamento. A distanza di alcuni giorni dall’annuncio della loro separazione, è emerso come la cantante avrebbe scoperto il tradimento del calciatore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Di recente sul web non si fa altro che parlare della separazione tra Shakira e Gerard Piquè. Secondo le numerose indiscrezioni emerse sul web, la coppia avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alla loro storia d’amore a causa del tradimento da parte del calciatore. Adesso la coppia sembra che abbia affidato la questione ai loro rispettivi legali per trovare un accordo sulla casa, sui figli e sul patrimonio.

Tuttavia, nel frattempo sul web è venuto alla luce come la celebre cantante avrebbe scoperto il tradimento del suo compagno il quale aveva dichiarato di essersi invaghito di una ragazza 20enne. A darne la notizia è stato il “Corriere Della Sera” il quale ha rivelato che Shakira avrebbe assunto un’agenzia investigativa in virtù dei sospetti che nutriva già da tempo. Questo è quanto ha riportato il quotidiano:

Avrebbe fatto ricorso addirittura a un’agenzia investigativa quando ha cominciato a intuire che il consorte avesse qualcosa da nascondere.

La celebre cantante avrebbe scoperto che quella tra Gerard Piquè e la ragazza 20enne non fosse solo una semplice scappatella ma una storia vera a tutti gli effetti. Non è tutto. Secondo altre indiscrezioni, a seguito dell’annuncio della loro separazione, il calciatore avrebbe chiamato la sua amante come la sua “first lady“. Tuttavia, era stato lui stesso ad amettere di essersi invaghito della 20enne in questione la quale lavora come cameriera in un ristorante.