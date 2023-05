Shakira ha un nuovo amore? L’indiscrezione

Shakira è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. La travagliata fine della storia d’amore tra la cantante e Piqué ha occupato per moltissimo le pagine dei giornali di cronaca rosa ed oggi, a distanza di un anno dalla separazione, pare che la cantante abbia voltato pagina e ritrovato l’amore.

Nuovo amore per Shakira? Nel corso delle ultime ore sta diventando sempre più insistente il gossip secondo cui l’ex moglie di Gerard Piqué abbia finalmente trovato quella serenità tanto cercata dopo la fine della separazione dal calciatore. Si vocifera infatti che la cantante abbia un nuovo amore: lui sarebbe un famoso volto della Formula 1. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le voci su Shakira sono iniziate quando, durante lo scorso weekend, la cantante è stata sorpresa in compagnia di Tom Cruise. Nonostante i rumors di un possibile flirt tra la pop star e il divo di Hollywood, dalla Spagna è arrivata la notizia secondo cui Shakira abbia ritrovato l’amore al fianco di un famoso pilota di Formula 1: Lewis Hamilton.

Shakira e Lewis Hamilton stanno insieme? L’indiscrezione

Nel dettaglio, Shakira e Lewis Hamilton sono stati sorpresi a cena insieme nel rinomato ristorante italiano Cipriani. Anche se non erano soli, ma in compagnia di amici, si vocifera che tra la cantante e il pilota di Formula 1 ci fosse un certo feeling.

Al momento si tratta solamente di voci che non hanno trovato alcuna conferma né smentita. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito al presunto flirt tra Shakira e il pilota pilota sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, argomento che sta occupando ampio spazio tra le pagine dei giornali di gossip.