Shannen Doherty combatte da anni conto un grave tumore al seno. L’attrice ha sempre condiviso i momenti della sua malattia sui social, negli ultimi anni ha avuto diverse ricadute e tra tante foto ora spunta lo scatto del omento in cui ha deciso di rasarsi i capelli.

È stato uno dei momenti più difficili della sua vita e in particolare di tuta la battaglia che ormai dura da 5 anni. La chemioterapia e ha fatto perdere ciocche di capelli così ha deciso di rasarli:

Quando ho iniziato la chemioterapia, ho provato una cuffia fredda nella speranza di salvare i miei capelli. Mentre funziona per molti ed è incredibile, non ha funzionato per me. I miei capelli cadevano a ciocche quando li lavavo, avevo punti calvi e diventava sempre più difficile coprirli. Alla fine ho preso la decisione di rasare ciò che restava dei miei capelli.