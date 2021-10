Da ormai sei lunghi anni, Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, sta combattendo contro un aggressivo tumore al seno. Nel corso di questi anni di battaglia, l’attrice non ha mai perso il coraggio, la voglia di vivere e, come ha spiegato nel suo ultimo post, la voglia di trovare dell’umorismo anche laddove parrebbe non possa esserci. Lei rimane un esempio per tutti coloro che stanno combattendo una guerra simile.

Credit Photo: theshando – Instagram

Ottobre è riconosciuto internazionalmente come il mese rosa in onore delle donne. Soprattutto in onore di quelle donne che stanno combattendo una battaglia apparentemente più grande di tutto e tutti.

Tante sono le star del cinema e della televisione che sono state colpite da un tipo di tumore. Tra queste, una di quelle che è diventata un vero e proprio simbolo di forza e coraggio, è proprio Shannen Doherty.

Nel 2015 lei ha scoperto per la prima volta di avere un tumore al seno. Dopo quella diagnosi ne sono seguite altre due, un intervento e svariati cicli di chemio e radio terapia.

Lei non ha mai perso il sorriso e la voglia di lottare. Qualche settimana fa aveva annunciato che il suo cancro è ormai al quarto stadio, in una fase in cui ormai non si può curare, ma solo trattare. Lei, nonostante tutto, continua a vivere più normalmente possibile e, addirittura, a lavorare.

Shannen Doherty e l’umorismo mai perduto

Credit Photo: theshando – Instagram

In un recente post su Instagram, Shannen Doherty si è mostrata in alcune foto mentre indossa un simpatico pigiama colorato. Ha colto l’occasione per ridere di se stessa e cogliere l’importanza dell’umorismo nella vita, anche nei momenti in cui sembrerebbe non esserci spazio, per quell’umorismo.

Credit Photo: theshando – Instagram