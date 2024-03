“Si è fatto male” Incidente ad Avanti un Altro, entra in studio ma finisce male: cosa è successo

Entra in studio ma finisce male: piccolo incidente per uno dei protagonisti del programma

Avanti un Altro è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti sta occupando ampio spazio fra le pagine dei giornali di gossip per via di un piccolo incidente che si è verificato nel corso di una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Daniel Nilsson protagonista di un piccolo incidente ad Avanti un Altro. Dopo essere entrato in studio nelle vesti di ‘Bonus’, il modello si è reso protagonista di uno spiacevole episodio. Come succede ogni volta, Daniel è stato assalito dal pubblico femminile presente in studio e Paolo Bonolis ha invitato tutte a sedersi. Ma è proprio in questo momento che è successo qualcosa di spiacevole per Daniel Nilsson.

Qualcuno è infatti salite letteralmente con la scarpa sul piede del ‘Bonus’ di Avanti un Altro, staccandogli quasi l’unghia dell’alluce. A questo punto è intervenuto Paolo Bonolis che ha esclamato:

Gli hanno staccato un’unghia! Oddio questo perde sangue. Perché lei non si mette le scarpe? Guarda che non solo ti hanno fatto questo, ma ti hanno anche fregato la camicia. Signora ma che è pazza, ma sta scherzando?! Ma che si frega la roba? Questo è venuto, si è lacerato un piede.

Fonte studio Avanti un Altro

Successivamente è intervenuto Luca Laurenti che si è presentato con una garza e ha rivolto al ‘Bonus’ del programma queste parole:

Vieni qui da me, damme l’alluce che ci penso io adesso.

Nonostante il piccolo incidente di cui si è reso protagonista, Daniel Nilsson ha continuato a vestire i panni del ‘Bonus’. La vicenda si è conclusa con Paolo Bonolis che ha rivolto a Luca Laurenti queste parole:

Fonte studio Avanti un Altro

Guardi voglio dirle una cosa, lei ha dimostrato una capacità infermieristica di livello notevole. Devo dire che è stato davvero bravo e le faccio i miei complimenti […] Perché si allontana? C’è un altro ferito dietro le quinte? Vabbè, ci deve essere un’emergenza sanitaria.