Si è spento l’attore Lorenzo Brino a soli 21 anni Mondo del cinema in lutto. L'attore si è spento a soli ventuno anni.

Lorenzo Brino si è spento a soli ventuno anni, era conosciuto per ever fatto parte della famiglia Camden, nella serie televisiva con cento trentotto episodi, chiamata Settimo Cielo. Recxitava la parte di uno dei figli della coppia e si chiamava Sam. Insieme al fratello gemello Nickolas, gli altri suoi due fratelli Sam e David e la sorella Mirynda “Mimi” Brino.

Ha avuto un terribile incidente stradale e nonostante i disperati tentativi dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare, ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso.

In base alle informazioni che sono venute fuori dai media americani, Lorenzo Brino, era da solo nella sua auto, una Toyota Camry del 2016 ed era a Yucalpa, in California.

Erano circa le tre di mattino, quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un palo.

La polizia è arrivata subito sul posto ed insieme a loro anche i soccorritori, che hanno provato a fare il possibile per salvare la vita di Lorenzo Brino, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato nulla da fare e ne hanno potuto dichiarare solamente il decesso, sul luogo dell’incidente.

La sorella, Mimi Brino, ha voluto ricordarlo con un commovente post su i social, in cui ha scritto: “Per il mio fantastico e pazzo fratello. Te ne sei andato, ma è vero quando la gente dice: ‘Andato ma mai dimenticato’. Dire che sei stata una benedizione è un eufemismo. Hai portato luce a così tante vite e hai fatto così tanto con la vita troppo breve che hai avuto.

Ho avuto il privilegio di crescere fianco a fianco con te per 21 anni assolutamente selvaggi. Credimi quando dico che a volte mi hai fatto diventare pazza, ma hai fatto anche parte di alcuni miei ricordi più cari. Sono così felice di sapere che era così tanto amata da te e che avrò sempre un angelo custode al mio fianco.

Riposa in pace Lorenzo, ti amo e ti amerò per sempre!”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile perdita.

