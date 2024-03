“Si sono lasciati anche loro” Amore al capolinea tra una delle coppie Vip più amate: lei starebbe frequentando un volto noto della tv

Pare che ormai sia finita definitivamente. La coppia sarebbe scoppiata. Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati. Ormai i rumors non lasciano più adito a dubbi. L’ex tronista di Uomini e Donne e la fidanzata non starebbero più insieme. La modella avrebbe già deciso di rimettersi in pista: a quanto pare si vedrebbe con Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Diversi gli indizi che in questi giorni hanno portato i fan a credere che forse c’era qualcosa che non andava. L’ex tronista a le fidanzata, con cui era legato da diversi anni, avevano innanzitutto smesso di seguirsi sui social.

I diretti interessati non avrebbero né confermato né smentito. Ma la notizia si è diffusa tantissimo nelle ultime ore. E pare che lei abbia già deciso di archiviare la relazione, consolandosi con un altro uomo.

A quanto pare Elisa Visari avrebbe già iniziato a frequentare un’altra persona. Si tratterebbe dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Simone Susinna. Anche lui è tornato single dopo la breve storia con la cantante Anitta.

Qualcuno avrebbe visto Elisa e Simone insieme in discoteca, mentre si baciavano in modo appassionato. Forse questo è il segnale che con Andrea Damante la relazione è finita definitivamente. E perché è finita?

Andrea Damante ed Elisa Visari si sono lasciati e lei ha davvero un altro?

A dare adito a questo pettegolezzo ci sarebbero anche alcune immagini pubblicate da Simone Susinna tornato single su TikTok. Qui indossava una felpa grigia bucherellata, che poi è stata vista addosso alla Visari poco dopo, in un video in cui canta Tutto qui di Gazzelle.

Andrea, invece, è stato visto mentre si divertiva in discoteca senza la fidanzata. Insomma, entrambi avrebbero già voltato pagina e si appresterebbero a vivere una nuova vita, magari accanto altre persone. Chissà se mai confermeranno o smentiranno, spiegando, in caso di rottura, anche i motivi della fine della loro relazione.