“Si sono lasciati ufficialmente, accordo raggiunto” Un altro addio nel mondo dello spettacolo: anche la loro storia d’amore è naufragata

La bellissima attrice Martina Stella, divenuta famosa grazie all’interpretazione nell’Ultimo bacio del regista Muccino, si è ufficialmente separata dal marito Manfredonia dopo più di 10 anni di relazione. Il matrimonio celebrato 7 anni fa ha regalato alla coppia il figlio Leonardo, di due anni.

La sentenza del tribunale di Roma ha concesso all’attrice il mantenimento economico da parte del marito. Oltre la possibilità di abitare la casa matrimoniale, dove vive insieme al figlio piccolo e alla figlia Ginevra, nata dalla precedente relazione. L’affidamento di Leonardo sarà condiviso e lei si dichiara pronta a mantenere rapporti civili e affettuosi per il bene della famiglia.

Martina aveva dichiarato a Gennaio in un intervista al giornale Oggi che i motivi della separazione le hanno causato molta sofferenza e che i conflitti non avrebbero avuto soluzione diversa dalla separazione. Il tradimento del marito ha messo fine alla loro relazione in modo irreversibile e di questi giorni la sentenza definitiva.

Martina dopo una lunga assenza dagli schermi ha recentemente recitato nella fiction per la Rai dedicata a Claretta, amante del Duce. Ed è impegnata in altre apparizioni televisive. Dichiara che:

«È un periodo non facile, di ricostruzione. È arduo parlare dei miei momenti dolorosi e anche sui social cerco sempre di dare un’immagine positiva di me, ironica e solare come sono io».

Sostiene di essere fortunata nel poter mantenere una certa riservatezza, soprattutto paragonando le sue vicende a quelle delle sue colleghe Belen e Ilary. Le due showgirl sono costantemente sotto i riflettori a causa delle loro relazioni turbolente.

Molte delle sue storie d’amore, da Valentino Rossi a Lapo Elkan, sono state sotto i riflettori per molto tempo e l’eccessiva luce può offuscare i sentimenti e i valori positivi. Si dichiara una donna forte, indipendente, molto concentrata sulla carriera e sulla propria visione del mondo ma sfortunata in amore.

