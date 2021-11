Il momento che Martina Stella e suo marito Andrea Manfredonia avevano sognato fin dal giorno del loro matrimonio, avvenuto nel 2016, è finalmente arrivato. Il piccolo Leonardo, secondo figlio dell’attrice e primo insieme ad Andrea, è venuto alla luce ieri per la gioia di mamma, papà e di tutti i tantissimi fan che li seguono. L’annuncio sui social, a corredo di un meraviglioso scatto di famiglia è di una dolcezza unica.

Credit: therealmartinastella – Instagram

La bellissima attrice toscana, diventata famosa da giovanissima per il suo ruolo nell’acclamato film di Muccino, “L’ultimo bacio“, aveva gridato al mondo la sua gioia di aspettare un bimbo lo scorso giugno. Per annunciare la sua seconda gravidanza, Martina Stella aveva scritto così in un tenero post su Instagram:

Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia ❤️ La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo.

La gravidanza è andata avanti serenamente fino a ieri, quando il piccolo Leonardo ha visto finalmente la luce per la prima volta.

Anche in questo caso l’annuncio è arrivato su Instagram. L’attrice ha pubblicato questo fantastico scatto di famiglia dove, oltre a lei, compaiono suo marito Andrea Manfredonia e, appunto, il neo arrivato. In didascalia, si legge:

LEONARDO 💙 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia ♥️

Martina Stella mamma bis

Credit: therealmartinastella – Instagram

Si tratta del secondo figlio per Martina Stella. L’attrice e modella, infatti, era già diventata mamma per la prima volta 9 anni fa.

All’epoca era legata sentimentalmente con Gabriele Gregorini, hair stylist dei Vip. Insieme hanno messo al mondo la piccola Ginevra, per poi separarsi due anni dopo la nascita.

Diverse le storie d’amore che Martina ha avuto nel corso degli anni. Fino al 2014, quando ha conosciuto e si è innamorata perdutamente di Andrea.

Credit: therealmartinastella – Instagram

I due si sono sposati due anni più tardi, nel 2016, e oggi hanno coronato il loro sogno e il loro amore, diventando genitori per la prima volta insieme.