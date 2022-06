Gioia immensa per Silvia Mazzieri e Yari Gagliucci: la coppia di attori ha accolto tra le braccia Greta, la loro prima figlia

Una gioia indescrivibile quella della bellissima coppia di giovani attori italiani, che da poco ha accolto in famiglia la prima figlia, la piccola Greta. Stiamo parlando di Silvia Mazzieri e del compagno Yari Gagliucci, famosi entrambi per aver recitato in diverse fiction di successo sulle reti Rai e Mediaset. I post Instagram con cui hanno annunciato il lieto evento sono di una dolcezza unica.

Credit: silvia__mazzieri – Instagram

Ad annunciare di essere in dolce attesa per la prima volta in vita sua ci aveva pensato la stessa Silvia, che tramite un post Instagram aveva mostrato tutta la sua felicità.

Felicità che è diventata estrema ieri, mercoledì 1 giugno, quando la piccola Greta è venuta finalmente al mondo. Così come ha fatto durante tutti il percorso che ha preceduto il parto, l’attrice ha riversato tutta la sua emozione su Instagram.

Gioia condivisa, ovviamente, anche dai tantissimi fan, amici e colleghi, che hanno invaso la sezione commenti di auguri e cuoricini. Tra questi spuntano anche i nomi di Luca Argentero, Serena Rossi, Sara Ricci e Maria Pia Calzone.

Bellissima la foto pubblicata, che ritrae i neo genitori mentre stringono forte la nuova arrivata.

Silvia ha scritto che la nascita di Greta è senza dubbio l’emozione più grande della loro vita. Mentre Yari ha definito questo giorno indimenticabile, rimarcando l’amore infinito che prova per entrambe le donne della sua vita.

Chi sono Silvia Mazzieri e Yari Gagliuzzi

Credit: silvia__mazzieri – Instagram

Silvia Mazzieri è nata a Pisa nel 1993 e dopo un breve percorso nella moda, si è gettata a capofitto nel mondo dello spettacolo e della recitazione.

Nonostante la giovane età ha già recitato in tantissime fiction di successo della Rai. Tra queste, Provaci ancora prof!, Braccialetti rossi, Il paradiso delle signore, La strada di casa, Doc – Nelle tue mani, Vivi e lascia vivere e Bentornato papà.

Credit: silvia__mazzieri – Instagram

Yari Gagliucci è nato invece a Salerno il 15 ottobre del 1974 ed è di ben 19 anni più grande di Silvia. Quello della differenza di età, in ogni caso, non sembra essere assolutamente un ostacolo in quello che sembra un amore vero e profondo.

Anche lui ha iniziato da giovanissimo la sua carriera da attore, recitando a teatro, in televisione, ma anche in film cinematografici. I suoi ruoli più celebri sono quelli avuti in La Vita promessa, I Bastardi di Pizzofalcone e Luce dei tuoi occhi.