Si mostra in casa al naturale, senza trucco. L’avete riconosciuta?

Di solito la vediamo negli studi tv ben truccata e magari vestita in modo sexy. Eppure, quand’è a casa, anche Alba Parietti è una donna come tutte le altre: la comodità ha la precedenza sul resto e le importa stare a suo agio.

Alba Parietti in veste casalinga

La presentatrice si è fatta ritrarre in alcune fotografie recentemente pubblicate su Instagram, in una veste più casalinga. Non è una prima assoluta. Da un lato ha attirato le critiche di qualche hater, dall’altro gli elogi di chi ne ha apprezzato, oltre la sua bellezza naturale, il fatto che l’abbia caricata in rete, esponendosi ai facili commenti negativi dei leoni da tastiera, sempre pronti a sparare sentenze.

Struccata e in pigiama

Alba Parietti si concede ai flash sia in abiti sexy sia in look super comodi. Nel corso del lockdown ha speso parecchio tempo tra le mura domestiche e non ha avuto remore nel farsi vedere dagli ammiratori struccata e in pigiama.

Ciò ha dato il là ad alcune pungenti osservazioni. Qualcuno le ha segnalato che è quasi irriconoscibile, rispetto alle immagini modificate dai filtri e al modo in cui appare sul piccolo schermo.

Incurante dei pareri ostili

Incurante dei pareri ostili, Alba Parietti ha condiviso ulteriori scatti su Instagram che la immortalano in un contesto casalingo. Il massimo del godimento – scrive -: il pigiamone, pantofolone, amiche e super cena. Difatti, indossa un pigiama grigio e delle calde babbucce. I capelli sono al naturale e non ha trucco sul viso.

Alba Parietti orgogliosa dei suoi 59 anni

In tale circostanza molti utenti hanno apprezzato, soprattutto le donne, le quali si sono forse rispecchiate in lei. La mamma di Francesco Oppini del Grande Fratello Vip 5 non ha mai approvato la “caccia alle streghe” di chi desidera trovare imperfezioni e difetti a ogni costo. Porta orgogliosamente i suoi 59 anni, senza inseguire necessariamente il consenso unanime.