Silvia Toffanin, il gesto nei confronti di Totti che non è piaciuto: polemiche

Silvia Toffanin è una delle conduttrici di punta di Mediaset. La sua trasmissione Verissimo fa sempre il record di ascolti il sabato ma ora anche la domenica da quando è stata raddoppiata.

La conduttrice è famosa anche per essere una delle migliori amiche di Ilary Blasi. E per alcuni suoi comportamenti è finita ora al centro dei ciclone. Alla Toffanin il popolo del web non ha perdonato alcuni suoi gesti.

Fonte: web

Era lo scorso 11 luglio quando Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la loro separazione con due comunicati. Da allora il gossip è impazzito e non si parla d’altro.

A mantenersi neutrale è stata inizialmente la trasmissione Verissimo con Silvia Toffanin che si è trincerata in un silenzio. Poi trattandosi comunque di una trasmissione di attualità e gossip non ha potuto far finta di nulla dietro al clamore mediatico della vicenda.

Poche righe per confermare la fine di uno dei matrimoni più famosi d’Italia. Ma Silvia Toffanin è stata a questo punto travolta dalle polemiche.

In particolare il popolo del web ha giudicato come una grande caduta di stile il fatto di aver accolto il 20 marzo 2022 Ilary Blasi nel suo salotto per parlare delle voci di una crisi tra lei e Totti. In quella circostanza Ilary smentì una crisi tra i due, cosa non vera.

Secondo alcuni Silvia non ha dato diritto di replica all’ex calciatore dando spazio soltanto alla versione dell’amica Ilary.

Inoltre essendo molto amica con la Blasi la Toffanin era anche a marzo molto probabilmente a conoscenza dei problemi di coppia ed ha fatto finta di nulla.

Molti suoi fan hanno ritenuto il suo comportamento come una caduta di stile. Intanto alcune indiscrezione lanciate dal settimanale Nuovo parlano di un Francesco Totti molto triste nell’ultimo periodo perché ha tentato in tutti i modi di salvare il suo matrimonio non riuscendoci.