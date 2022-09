Pier Silvio Berlusconi riceve un clamoroso no da una nota star: ecco di chi si tratta

Con la stagione televisiva 2022-2023 sono tornati in onda i programmi televisivi più amati dal pubblico italiano. Tuttavia, sembra che quest’anno una nota star abbia rifiutato una proposta lavorativa di Pier Silvio Berlusconi. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Per Pier Silvio Berlusconi non è stato semplice ridefinire i palinsesti 2022-2023. Quest’anno torneranno i programmi più amati da tutto il pubblico italiano in onda su Canale 5. Da Uomini e Donne, al Grande Fratello Vip fino ad arrivare alla nuova serie tv Viola Come Il Mare. Malgrado questo, l’azienda di Cologno Monzese ha avuto a che fare anche con un clamoroso rifiuto da parte di una nota star.

A darne l’annuncio è stata la diretta interessata in occasione della conferenza stampa di presentazione di un noto programma Rai. Stiamo parlando di Loretta Goggi la quale ha deciso di rimanere fedele alla sua posizione di giurata nel celebre programma Tale a Quale Show. Queste sono state le sue parole:

Per fare Tale e Quale Show 2022 ho rinunciato a girare un film e una fiction per Mediaset.

Dunque, stando a quanto ha dichiarato dall’artista, Loretta Goggi avrebbe rifiutato l’offerta di lavorare con la Mediaset per rimanere con la Rai. Non è tutto. Secondo alcune indiscrezioni, Stefano Coletta avrebbe voluto affidare nuovi programmi alla conduttrice.

La conferma è giunta anche dalla Goggi. Infatti, quest’ultima ha affermato che il direttore ha in serbo una novità, si tratta di un programma nuovo a cui lei stessa prenderà parte: