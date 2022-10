Silvia Toffanin svela il segreto della sua forma fisica perfetta: di cosa si tratta

Tutti i fan di Silvia Toffanin non hanno potuto fare a meno di notare la sua forma fisica perfetta. Sapete come si tiene in forma? Scopriamolo insieme

Da anni ormai Silvia Toffanin è la padrona di casa di Verissimo, il programma campione di ascolti che anche quest’anno è tornato con un doppio appuntamento, ottenendo un successo incredibile. Dopo essere stata per anni una delle letterine di Passaparola, la compagna di Pier Silvio Berlusconi è diventata uno dei volti più amati di Canale 5.

Il grande amore tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ha portato alla nascita di due splendidi bambini. Tutti coloro che la seguono non hanno potuto fare a meno di notare la perfetta forma fisica che da anni contraddistingue la conduttrice di Verissimo. Ma qual è il suo segreto? Scopriamolo insieme.

Prima di dare inizio alla nuova stagione di Verissimo, Silvia Toffanin ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Proprio al noto giornale la Toffanin ha svelato il segreto della sua forma fisica perfetta. Stando alle sue parole, sembra che la conduttrice di Verissimo tenga moltissimo alla sua forma fisica e per questo fa di tutto per mantenersi in linea.

Ai microfoni di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ Silvia Toffanin ha confessato di non seguire alcuna dieta particolare ma, al contrario, preferisce seguire un regime alimentare sano e regolare. Oltre a ciò, la nota conduttrice non può fare a meno di svolgere attività fisica.

Silvia ha confessato di trascorrere molto tempo all’aria aperta di praticare, almeno in estate, uno sport molto simile al surf il cui nome è stand up paddle. Silvia, inoltre, ha confessato di praticare pilates e di allenarsi con i pesi.

Sono questi, dunque, tutti gli elementi che permettono alla compagna storica di Pier Silvio Berlusconi di avere una forma fisica perfetta da far invidia a chiunque. Non ci resta che aspettare questo weekend per vederla di nuovo a Verissimo con le sue interviste che ogni volta colpiscono il cuore dei telespettatori.