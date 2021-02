Silvio Berlusconi al settimo cielo: nuovo arrivo in famiglia

Silvio Berlusconi avrà presto un nuovo nipotino: suo figlio Luigi, convolato recentemente a nozze con Federica Fumagalli, sarà padre per la prima volta.

Silvio Berlusconi: assenza forzata al matrimonio

È attesa un’altra cicogna in famiglia. Stavolta Luigi Berlusconi, ultimogenito di Veronica Lario e del Cavaliere, aspetterebbe il suo primo figlio insieme a Federica Fumagalli, storica fidanzata sposata a Milano lo scorso 7 ottobre. Il legame coniugale era stato celebrato nella massima riservatezza e alla presenza dei familiari più stretti della coppia, a causa della pandemia tutt’ora in corso.

La guarigione dal Coronavirus

Che ha impedito a Silvio Berlusconi di accettare l’invito. Proprio allora, infatti, è risultato positivo al Coronavirus. Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa l’ex presidente del Consiglio raccontò di stare superando poco alla volta i postumi del Covid, una delle esperienze peggiori della sua vita.

Si era reso conto dell’angoscia di molte persone. Non poteva dire di stare bene, mentre intorno si soffriva la crisi, che per numerosi italiani poteva voler dire la fame.

Il coronamento di una relazione

Quello di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sarà il 13esimo nipote per l’ex premier. Al momento non è dato sapere se verrà appeso il fiocco azzurro o il fiocco rossa, ossia se sarà un maschietto oppure una femminuccia. Stando alle indiscrezioni trapelate il bebè dovrebbe vedere la luce nel corso dell’estate 2021 e per la coppia si tratterebbe di un importante coronamento per la loro lunga relazione.

Silvio Berlusconi: chi è il figlio Luigi

Luigi lavora nel settore della finanza e dal 2014 ricopre la carica di presidente della holding che gestisce il suo patrimonio e quello delle sorelle. Federica Fumagalli, da sempre riservatissima per quanto concerne la sfera privata, lavora, invece, con la MB Projects, compagnia specializzata in strategie digitali ed eventi riguardanti la moda, il beauty, il lifestyle e l’hotellerie. Luigi e Federica non hanno finora ufficializzato la notizia della gravidanza.