Arrestato un uomo di 34 anni a Roma: ha rapito il figlio di 5 anni e ha finto di ucciderlo per spaventare la madre e sua ex compagna

La vicenda arriva da Roma e sta facendo moto discutere. Un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver inscenato il rapimento e l’omicidio del suo bambino di 5 anni.

La madre del piccolo ha ricevuto una foto su WhatsApp da parte dell’uomo, che ritraeva suo figlio esanime a terra. Ha voluto spaventarla, le ha fatto credere di aver ucciso il bambino e di essersi poi disfatto del suo corpo senza vita, nascosto in un cantiere abbandonato. Attimi di terrore per una madre, che alla fine si sono rivelati il frutto di una messinscena.

Secondo le notizie riportate, i due genitori separati avevano discusso la sera precedente. L’uomo era riuscito a portare via il bambino e aveva fatto poi perdere le loro tracce. Ha vagato con il piccolo, nascondendosi in rifugi di fortuna, finché non ha trovato ospitalità da parte di un suo connazionale del Perù, a San Basilio.

Poi ha chiamato la sua ex compagna e madre del loro figlio e le ha fatto credere di aver ucciso il minore. Le avrebbe rivelato la posizione del cadavere soltanto se lei gli avrebbe spiegato le motivazioni della sua scelta e il perché della fine del loro amore.

Rintracciato e arrestato l’uomo di 34 anni

Immediatamente sono intervenute le forze dell’ordine. Gli agenti hanno cercato l’uomo di 34 anni in ogni angolo della città e, alla fine, grazie al lavoro degli investigatori della Squadra Mobile e del V Distretto del Prenestino, l’uomo è stato rintracciato in un fabbricato a San Basilio.

È stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona e trasferito in carcere. Il bimbo di 5 anni, invece, era stanco, spaventato e affamato e tutto ciò che chiedeva, era di tornare dalla sua mamma. Anche l’uomo che ha ospitato il 34enne è ora accusato di favoreggiamento.