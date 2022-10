Simona Izzo, ecco quanto prende di pensione: svelata la cifra

Simona Izzo è un personaggio molto noto nel panorama televisivo italiano. Diventata famosa negli anni 80 come attrice cinematografica, oggi oltre ad essere un’attrice ben nota, lavora anche come regista, doppiatrice, sceneggiatrice e opinionista.

Nel corso degli ultimi anni l’abbiamo vista spesso in tv nei panni dell’opinionista soprattutto a La Vita in Diretta o da Barbara D’Urso. Anche lei, come molti, non ha resistito poi al fascino del Grande Fratello Vip ed è entrata nella casa nel 2017.

Sentimentalmente è impegnata con l’attore Ricky Tognazzi da ben 37 anni. La loro è una storia d’amore molto intensa e sono una coppia molto amata. Non tutti sanno che Simona in passato è stata anche legata ad Antonello Venditti da cui ha anche un figlio di nome Francesco e tanti nipoti.

Simona quando è in televisione nelle vesti di opinionista si è sempre mostrata persona senza peli sulla lingua che dice la sua opinione senza farsi problemi. Oggi oltre a svolgere altri lavori percepisce anche la pensione.

È stata lei stessa qualche anno fa nel corso di un’intervista a Vieni da me da Caterina Balivo, a svelare la cifra mensile del suo assegno pensionistico. “Ho mille euro di pensione” – disse prima di lanciare un dichiarazione che fece molto parlare.

Simona ammise di continuare a lavorare per pagare gli studi ai nipoti. “Se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1.200 e non farei nulla. Ho partecipato al Grande Fratello Vip per pagare la scuola privata ai miei nipoti” – disse.

Caterina Balivo dopo queste dichiarazioni la mise subito in guardia dicendo che potevano scatenare un putiferio, ma la Izzo con la sua solita personalità rispose: “Se dico che lavoro per pagare le scuole ai miei nipoti dovrebbero dirmi brava“. Ad oggi probabilmente la sua condizione è rimasta la stessa e continua a percepire lo stesso importo di pensione che è sicuramente più elevato di tanti altri pensionati, ma nemmeno tanto eccessiva.