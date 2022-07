Simona Ventura commenta la separazione tra Totti e Ilary Blasi: le sue parole

La conduttrice si scaglia contro la showgirl: "Non è stata carina con me"

Dopo aver annunciato la loro separazione dopo 17 ben anni di matrimonio Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati i personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. Sono molte le voci in circolazione riguardo la coppia e sono molti i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo si sono espresse su questa vicenda. Tra i tanti Simona Ventura ha commentato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, rilasciando alcune dichiarazioni sulla conduttrice.

Non è la prima volta che Simona Ventura si esprime riguardo la vicenda Totti-Blasi. Già lo scorso febbraio, quando sono iniziate a circolare i primi gossip riguardo la coppia, la conduttrice aveva condiviso sulla sua pagina Instagram un post sulla separazione che molti hanno considerato fuori luogo.

Queste erano state le parole dell’ex moglie di Stefano Bettarini a riguardo:

Vorrei dare qualche consiglio non richiesto ad Ilary e Francesco, dovuto all’esperienza. La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni […]

In quell’occasione non è potuta mancare la risposta di Ilary Blasi che non ha gradito per niente le parole di Simona Ventura, tanto da commentare:

Si, è vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh!

Simona Ventura contro Ilary Blasi? Le parole della conduttrice: “Non è stata carina con me”

Dopo che le voci della separazione dopo ben 17 anni di matrimonio sono state confermate dai diretti interessati Simona Ventura è tornata a parlare della questione. La conduttrice ha affermato che Ilary non avrebbe avuto nei suoi confronti un atteggiamento carino. Queste sono state le sue parole: