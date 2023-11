Simona Ventura contro Heather Parisi: “Le dare una palettata in testa”

Nel corso delle ultime ore il nome di Simona Ventura è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? In occasione di un evento organizzato da ‘Vanity Fair’, la conduttrice si è lasciata andare ad uno sfogo contro Heather Parisi. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Simona Ventura contro Heather Parisi. Come già anticipato, la conduttrice è stata protagonista di un evento organizzato da ‘Vanity Fair’. Qui le è stato chiesto di dare dei voti ad alcune sue colleghe e non sono passate inosservate le parole spese nei confronti di Heather Parisi.

Questo è quanto rivelato dalla conduttrice sull’ex ballerina:

Heather Parisi? Anche no grazie. Nulla, nemmeno una paletta, semmai una palettata in testa. Ha detto delle cose anche di Amici che era tutto organizzato, io ero anche giudice come lei e non c’è niente di organizzato.

Heather Parisi, le parole contro Amici di Maria De Filippi

In una recente intervista Heather Parisi si è lasciata andare ad uno sfogo rivolto contro Amici di Maria De Filippi. Nel dettaglio, l’ex ballerina ha rilasciato delle dichiarazioni forti contro cui poi Mediaset ha preso le distanze agendo anche per vie legali. Queste sono state le parole di Heather Parisi sul talent prodotto e condotto da Maria De Filippi:

Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione.

Come già anticipato, in seguito alle parole dell’ex ballerina Mediaset ha deciso di agire per vie legali: