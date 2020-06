Simona Ventura imita Benedetta Rossi: il commento della food blogger Simona Ventura imita la conduttrice Benedetta Rossi, la food blogger amata per la sua semplicità; oltre alle critiche, è arrivato il suo commento

Simona Ventura, conduttrice di Settimana Ventura, imita la food blogger Benedetta Rossi. La conduttrice di “Fatto in casa per voi” si è dilettata nella preparazione della parmigiana bianca con il pesto e Simona Ventura ha cercato di replicare la ricetta, ma senza grandi risultati.

Le critiche ricevute da Simona Ventura per la sua parmigiana, non sono state poche: “troppo acquosa e slegata”, “il pesto fatto in casa è un’altra cosa“; “il pesto comprato non si può vedere”.. ma poco importa alla fine perchè Simona Ventura ha comunque avuto il bene placido da parte di Benedetta Rossi che ha infatti commentato: ” Sei un mito, grande Simo“.

Benedetta Rossi durante tutto il periodo di isolamento domiciliare, è stata a casa a sfornare delizie in compagnia del marito Marco e del suo cane Nuvola che, disgraziatamente, negli ultimi tempi non era in salute. L’ultima sua ricetta, quella della parmigiana bianca di melanzane, è stata imitata da Simona Ventura, sua fan ma sembra che il risultato finale non sia stato lo stesso: i fan infatti sono stati molto critici.

Benedetta Rossi ha conquistato il cuore di tutti con la sua genuinità e semplicità ma anche i palati degli italiani, come quello di Simona Ventura. La food blogger marchigiana infatti ha sempre in serbo ricette gustossime della tradizione e si diletta a prepararle come una volta. I fan la adorano e, oltre a seguirla su Instagram dove è solita pubblicare foto e video delle sue ricette, la seguono anche nei post del suo quotidiano.

Bocciata dai follower ma promossa da Benedetta Rossi, chissà se Simona Ventura si cimenterà nuovamente nella sperimentazione di ricette della famosa food blogger marchigiana; quel che è certo è che Benedetta Rossi continuerà a regalarci piatti davvero deliziosi.