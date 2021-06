Simona Ventura con i suoi 1,7 milioni di followers su Instagram è una dei personaggi televisivi più seguiti. Alcuni giorni fa ha deciso di postare una foto appena sveglia senza trucco e con i capelli ancora da sistemare. Una foto al naturale che non è stata molto apprezzata dai suoi fan, come si evince dai numerosi commenti negativi sotto alla foto. In tanti si sono lanciati contro la Ventura per i suoi ritocchini estetici che a detta di molti le hanno trasformato il volto.

“Buondì a tutti voi…oggi ci provo…appena sveglia, sempre con il sorriso” – aveva scritto Simona Ventura.

“Simona torna come prima, sei sempre stata bella non hai bisogno di tutto sto gonfiore” scrive Fefy. “Onestamente stavi meglio prima con le tue rughe” commenta la Ila. E ancora: “Ti sei trasformata”, “Ma perché ti sei toccata il viso, eri bellissima, sì saresti invecchiata come tutte ma con il tuo viso che ora non c’è più, mi dispiace molto, noi donne alcune volte commettiamo errori così sciocchi…”, “Eri tanto bella Simona, poi hai deciso di trasformati anche tu con la chirurgia estetica, siete tutte uguali, avete paura di invecchiare, siete di plastica, senza espressione. W la grandissima Virna Lisi, lei sì che era bellissima con le sue rughe…”. Ovviamente oltre ai commenti critici sono arrivati anche tantissimi di apprezzamento per il coraggio di Simona di mostrarsi senza problemi appena sveglia al naturale.

In sua difesa quasi a sorpresa si è schierata Nicoletta Larini, fidanzata dell’ex marito della Ventura Stefano Bettarini che ha detto:

“Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno. Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete” – ha scritto sui social la giovane modella.