L’avventura al Grande Fratello VIP di Stefano Bettarini è durata come un gatto in tangenziale, tuttavia, l’ex calciatore è tornato a parlare di alcuni suoi coinquilini, in particolare del vincitore Tommaso Zorzi.

In diretta su Instagram con il noto paparazzo televisivo Maurizio Sorge ha parlato della carriera post GF dell’influencer 25 enne. Tommaso Zorzi sta facendo decollare velocemente la sua carriera, ma siamo sicuri sia la via giusta?

Per Stefano Bettarini sta facendo delle scelte un po’ azzardate e, a detta dell’ex marito di Simona Ventura, chi gli sta dietro non sarebbe poi così sincero con lui. Stefano Bettarini spiega:

Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì. Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Ne ho visti tanti passare dai reality. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano.

Il calciatore ha spiegato che non ha nulla contro Tommaso Zorzi, anzi, in un certo senso lo stima e ammira il suo talento: “Zorzi è un parac..lo, molto sveglio per l’età che ha. Credo che abbia sfruttato tutta la cornicina che Signorini gli ha costruito al GF Vip”.

Stefano Bettarini ha anche raccontato cosa ne pensa di questa edizione dell’Isola dei Famosi, reality di punta per lui. Secondo il calciatore l’inviato è un bravissimo ragazzo, ma si sta trovando decisamente fuori luogo in questa esperienza.

Ha commentato anche il recente ingresso di Ignazio Moser, ha confessato che il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha chiesto a lui qualche consiglio prima di approdare sull’Isola e lui gli ha confessato qualche segreto che potrebbe tornargli utile per la sopravvivenza sull’isola.