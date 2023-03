Stefano Bettarini critica il GF Vip: le dure parola a Alfonso Signorini

Senza alcuna ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nonostante questo, di recente sta ricevendo molte critiche. L’ultima polemica è giunta da parte di Stefano Bettarini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, la settima edizione del Grande Fratello Vip sta sollevando non poche polemiche. La puntata più recente andata in onda il 6 marzo 2023 non è iniziata nel migliore dei modi. Infatti Alfonso Signorini è stato costretto a rimproverare i concorrenti per via dei comportamenti aggressivi e violenti e l’eccessivo linguaggio volgare di cui si sono resi protagonisti.

Non è tutto. Qualche giorno fa, Pier Silvio Berlusconi è stato costretto ad intervenire in prima persona interrompendo la replica del reality show sul canale La5. Tuttavia a criticare il programma Mediaset è stato anche Stefano Bettarini il quale non ho potuto fare a meno di esprimere la propria opinione.

Nel dettaglio, l’ex calciatore ha commentato in modo negativo l’atteggiamento assunto dal direttore di “Chi Magazine” nella puntata del 6 marzo 2023. In quell’occasione, Alfonso Signorini aveva deciso di scusarsi con il pubblico al posto dei gieffini. Inoltre, il conduttore aveva anche dichiarato che, sei limiti saranno superati di nuovo, ci saranno seri provvedimenti come per esempio l’espulsione.

La frecciatina di Stefano Bettarini ad Alfonso Signorini

Nonostante Alfonso sia tornato sui propri passi, Bettarini lo ha duramente criticato pubblicando sul suo profilo Instagram una foto che ritrae un uomo che si inchina e scrivendo su questa figura “CHI”. Queste sono state le parole che si leggono a corredo della didascalia:

C’è differenza tra un inchino e piegarsi a 90°.

D’altronde, non è la prima volta che l’ex marito di Simona Ventura si espone in merito alle decisioni, per lui fuoriluogo, prese dalla produzione sul Grande Fratello Vip.