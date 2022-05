Ringrazia i medici Simona Ventura: la sua mamma è ricoverata in ospedale, infatti, e la showgirl italiana non ha perso tempo per dire grazie a chi si sta occupando di lei. Sono momenti difficili per la sua famiglia, ma i dottori stanno facendo tutto il possibile per aiutare la donna classe 1939 ricoverata al momento all’ospedale Rizzoli di Bologna.

In un post pubblicato su Instagram Simona Ventura spiega cosa è successo alla mamma. Anna Pagnoni, la mamma di 83 anni, è caduta e si è rotta il femore. La conduttrice torinese ha voluto con questo post online ringraziare il personale medico dell’ospedale Rizzoli di Bologna.

Dobbiamo stare vicini ai nostri genitori.

Così inizia il suo messaggio, pubblicato dopo che la donna ha ricevuto la bella notizia che potrà tornare a casa.

Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo).

Ma cosa è successo alla mamma di Simona Ventura?

Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa.

La conduttrice torinese racconta come sono andate le cose:

Brava mamma. Non hai mollato MAI! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore. Vi voglio tanto bene mamma e papà.

Le due donne sono molto legate e spesso Simona Ventura parla di lei nei suoi post online. La conduttrice ha voluto ringraziare personalmente i medici anche online perché non hanno mai lasciato sola sua mamma, ex modella di professione, sposata con Rino Ventura.: